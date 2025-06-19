وفي السياق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، يوم الأربعاء، نقلا عن مسؤول إيراني كبير أن إيران ستقبل عرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعقد اجتماع قريبا.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن المسؤول، أن عراقجي سيقبل بمثل هذا الاجتماع لمناقشة وقف إطلاق النار مع إسرائيل.