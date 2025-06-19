وكتبت الوكالة "صواريخ متطورة تهدر باتجاه تل أبيب" فيما كان التلفزيون الإيراني الرسمي يبث مشاهد مباشرة من المدينة الإسرائيلية.

إصابة مستشفى ومبنى البورصة

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية إصابة مستشفى يقع في جنوب البلاد إصابة مباشرة بعدما أطلقت إيران دفعة جديدة من الصواريخ.

وكتبت الوزارة عبر إكس "مستشفى سوروكا في بئر السبع في جنوب إسرائيل أصيب إصابة مباشرة".

وأشار ناطق باسم المستشفى إلى "تضرر المستشفى وأضرار واسعة في مناطق مختلفة. نقيم الأضرار راهنا بما في ذلك الإصابات. نطلب من المواطنين عدم المجيء إلى المستشفى في الوقت الراهن".

وذكرت هيئة الإسعاف الإسرائيلية: "إصابة 30 شخصا في منطقة حولون قرب تل أبيب بينهم حالتان حرجتان".

من جهتها أفادت صحيفة معاريف بتسرب مواد خطيرة جراء استهداف مستشفى "سوروكا" في النقب.

كما أفادت تقارير إسرائيلية بإصابة مبنى بورصة الألماس الإسرائيلية في منطقة رامات غان قرب تل أبيب.