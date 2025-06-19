ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" التي نقلت ذلك عن خدمة الطوارئ.

ونشر التلفزيون الإيراني صورا لإطلاق صواريخ على إسرائيل قال إنها من نوع "سجيل".

وفي وقت سابق، قالت إسرائيل إنها هاجمت أكثر من 20 هدفا في العاصمة الإيرانية طهران.

وأفادت تقارير بأن هذه الأهداف شملت منشآت لتصنيع أجهزة الطرد المركزي لليورانيوم ومصانع للصواريخ.

ومنذ بداية الحرب، قتل ما مجموعه 585 شخصا في إيران، من بينهم 239 مدنيا على الأقل، وفقا لوكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا).

وفي إسرائيل، قتل 24 شخصا حتى الآن، جميعهم من المدنيين، حسبما ذكرت وكالة "الأسوشيتد برس".

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الأربعاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أبلغ كبار مساعديه بأنه وافق على خطط الهجوم على إيران.

وأضافت الصحيفة نقلا عن ثلاثة أشخاص مطلعين أن ترامب كان يرجئ إصدار الأمر النهائي ليرى ما إذا كانت طهران ستتخلى عن برنامجها النووي.

وأكدت الصحيفة أن ترامب أبلغ كبار مساعديه بأنه وافق على خطط الهجوم على إيران دون أن يعطي الأمر للتنفيذ.