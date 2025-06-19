وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية بحدوث تشويش واضطراب في بعض إشارات الأقمار الاصطناعية لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

وأعلنت إدارة الأخبار في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أنه: "إذا كان المشاهدون يشاهدون صورا غير ذات صلة، فذلك بسبب اضطراب في إشارات الأقمار الاصطناعية على شبكات هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية".

وفي قناتها على "تلغرام"، نشرت صحيفة "همشهري" فيديو للاختراق الوجيز أرفقته بالنص التالي "قام قراصنة باختراق التلفزيون الرسمي وبثوا نداء يدعو الناس للخروج إلى الشوارع".

ونبّه التلفزيون الرسمي المشاهدين إلى أن هذا الأمر "نجم عن هجمات سيبرانية شنّها العدو الصهيوني عطّلت البث عبر الأقمار الاصطناعية".