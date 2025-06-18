وأوضح نتنياهو في كلمة متلفزة له: "نعاني من "خسائر فادحة لكن الجبهة الداخلية قوية وإسرائيل أقوى من أي وقت مضى".

وأضاف نتنياهو: "نسيطر على سماء طهران، ونضرب المواقع النووية، والصواريخ، والمقار، ورموز القوة في إيران".

كما أشار إلى أن إسرائيل "تتقدم خطوة بخطوة نحو إزالة التهديد النووي وتهديد الصواريخ الباليستية".

كما عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي عن شكره للرئيس الأميركي دونالد ترامب، قائلا: "أود أن أشكر الرئيس ترامب، الصديق العظيم لإسرائيل".

وتابع: "أشكره على وقوفه إلى جانبنا، وأشكره على دعم الولايات المتحدة في الدفاع عن أجواء إسرائيل".

ولليوم السادس على التوالي تتواصل الحرب بين إسرائيل وإيران، حيث شن الخصمين ضربات صاروخية جديدة على بعضهما البعض، وذلك رغم دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران للاستسلام غير المشروط.