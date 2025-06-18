وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عدد الصواريخ التي أطلقت من إيران يتراوح ما بين 7 و9 صواريخ.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "تم اعتراض جميع الصواريخ التي أطلقت من إيران".

وأشار الجيش إلى السماح للسكان بمغادرة الأماكن المحمية في مناطق عدة من البلاد، داعيا إلى ضرورة اللاتزام بتعليمات الجبهة الداخلية.

من جانبها، أكدت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، عدم سقوط أي ضحايا جراء رشقة الصواريخ الإيرانية الأخيرة.

يأتي ذلك فيما قالت وكالة "تسنيم" للأنباء إنه "بحسب الصور المنشورة، يبدو أن القوات الإيرانية استخدمت صاروخا جديدا في هذه العملية".

وأضافت: "إيران استخدمت صواريخ سجيل بمدى 2000 كيلومتر لأول مرة في هجوم على إسرائيل".

وأكدت وسائل إعلام إيرانية أن الجيش الإيراني أطلق في الرشقة الجديدة "صواريخ أسرع من الصوت".

هذا وقال الحرس الثوري الإيراني للإسرائيليين: "عليكم الاختيار بين الموت البطيء وسط حياة كالجحيم في الملاجئ أو الفرار من إسرائيل".

وأضاف أن السماء فوق إسرائيل "مفتوحة أمام الصواريخ والمسيرات الإيرانية".

ولليوم السادس على التوالي تتواصل الحرب بين إسرائيل وإيران، حيث شن الخصمين ضربات صاروخية جديدة على بعضهما البعض، وذلك رغم دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران للاستسلام غير المشروط.