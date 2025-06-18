وبحسب ما أورد الجيش فقد تم "إطلاق صاروخ سطح-جو على طائرة تابعة للقوات الجوية يتم التحكم بها عن بعد وسقوطه في المجال الجوي الإيراني ولم تقع إصابات".

كان الجيش الإيراني قد أعلن، الأربعاء، إسقاط طائرة حربية إسرائيلية من طراز إف-35، في منطقة جنوب العاصمة طهران.

وقال قائمقام منطقة ورامين حسين عباسي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، إن المقاتلة تحطمت ودمرت في محيط ورامين.

وأكد عباسي، أن وحدات الأمن فتحت تحقيقا في الحادث، لكنه لم يورد أي معلومات عن مصير قائد الطائرة.

وبحسب مصادر إيرانية، تم إسقاط ثلاث طائرات حربية إسرائيلية منذ بدء إسرائيل شن عملياتها العسكرية ضد إيران في 13 يونيو الجاري.