وقال الحرس الثوري في بيان: "استهدفنا بضربات قواعد جوية إسرائيلية انطلقت منها الهجمات على إيران".

وأضاف البيان أن الهجمات على إسرائيل "ستستمر بشكل متواصل ومعقد وتدريجي".

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية مئات المواقع وقتلت عددا من القادة العسكريين والعلماء النوويين.

وترد إيران بضربات صاروخية وبالطائرات المسيّرة على الأراضي الإسرائيلية.

وتقول إسرائيل إن هجومها يرمي إلى منع إيران من حيازة أسلحة نووية، في حين تنفي إيران سعيها لذلك.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستفعل كل ما في وسعها لتدمير البرنامج النووي الإيراني.

وصرّح نتنياهو للقناة 14 الإسرائيلية: "سنفعل كل ما يلزم، وسندمر المنشآت النووية الإيرانية بطريقة أو بأخرى".

وأضاف: "نحن نزيل إمبراطورية الشر الإيرانية التي تهدد وجودنا".

ودعا الرئيس دونالد ترامب إيران يوم الثلاثاء إلى "استسلام غير مشروط" وحذر من أن صبر الولايات المتحدة ينفد لكنها لا تنوي "القضاء" على الزعيم المرشد الإيراني، "في الوقت الراهن"، وذلك مع استمرار الحرب الجوية بين إسرائيل وإيران لليوم الخامس على التوالي.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم، إنه في حال وقع هجوم أميركي من الممكن أن تبدأ إيران بزرع ألغام في مضيق هرمز.