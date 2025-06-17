وتطرق الاتصال إلى الاستهداف العسكري الإسرائيلي لإيران حيث أعرب الشيخ محمد بن زايد عن تضامن دولة الإمارات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها خلال هذه الظروف.

وشدد الشيخ محمد بن زايد على أن دولة الإمارات تواصل الاتصالات والمشاورات المكثفة مع الأطراف المعنية بهدف تهدئة الأوضاع وخفض التصعيد بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة..مؤكدا دعم الدولة لأي خطوات تصب في هذا الاتجاه.