وأظهر مقطع الفيديو تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان في سماء المنطقة المستهدفة، وسط ترجيحات بأن الانفجارات ناجمة عن قصف إسرائيلي جديد طال مناطق في طهران.

وتزامن نشر الفيديو مع وقوع عدة انفجارات متتالية في طهران، وفق ما ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الثلاثاء.

ويأتي هذا التصعيد في أعقاب هجوم مباغت شنته إسرائيل على إيران، قالت إنه استهدف منشآت نووية وعسكرية، واستهدفت مواقع بدءا من الحدود الغربية مع العراق، إلى طهران ووصولا إلى مدينة مشهد في الشرق.

وترد إيران بضربات صاروخية على إسرائيل، طالت مدنا كبرى مثل تل أبيب وحيفا وبيتح تكفا وبني براك.

وخلفت الضربات الإيرانية على إسرائيل حتى الآن 24 قتيلا ودمارا واسعا، واشتعلت الحرائق في كثير من المواقع المستهدفة.

وفي إيران، قالت السلطات إن الضربات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 224 شخصا على الأقل، من بينهم قادة عسكريين كبار وعلماء نوويون ومدنيون