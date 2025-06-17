وأوضحت الوكالة أن قوات الأمن عثرت، خلال عملية أمنية موسّعة، على ورشة لتصنيع الطائرات المسيّرة والمتفجرات في محافظة أصفهان.

كما كانت الأجهزة الأمنية قد أعلنت في وقت سابق ضبط ورشة سرّية مكونة من ثلاثة طوابق في مدينة ري، حيث تم العثور على أكثر من 200 كيلوغرام من المواد شديدة الانفجار، إلى جانب عدد من الطائرات المسيّرة الانتحارية ومنصات إطلاق ومعدات متطورة لتصنيعها.

وفي السياق ذاته، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، أمس الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق إسماعيل فكري، الذي أوقف عام 2023، بعد إدانته بالتعامل مع جهاز الموساد. وذكر موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، أن فكري أُدين بتهمتي "الإفساد في الأرض" و"الحرابة"، بعد استكمال الإجراءات القانونية وتأييد الحكم من المحكمة العليا.

كما أعلنت الشرطة الإيرانية توقيف شخصين يشتبه بتعاونهما مع الموساد في محافظة ألبرز، غرب العاصمة طهران.

وفي المقابل، أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال عدد من المواطنين الإسرائيليين خلال الأيام الأخيرة، بشبهة التخابر مع إيران، وذلك في إطار عملية أمنية نُفذت بالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي "الشاباك".

ومنذ فجر الجمعة تتواصل المواجهات المباشرة بين إيران وإسرائيل لليوم الخامس على التوالي، وسط تصعيد غير مسبوق في العمليات العسكرية واتساع رقعة الضربات المتبادلة، ما يزيد المخاوف من انزلاق المنطقة إلى صراع إقليمي شامل.

ويرى محللون أن الهجوم الإسرائيلي على إيران لم يقتصر على الضربات الجوية، بل تزامن مع نشاطات استخباراتية نفذها الموساد داخل إيران، بالتعاون مع عملاء إيرانيين يعملون لصالحه، في إطار الحرب الخفية بين الطرفين.