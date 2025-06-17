وقالت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، إن "حصيلة مجزرة الاحتلال بحق المواطنين الذين ينتظرون المساعدات في منطقة التحلية بمحافظة خان يونس صباح اليوم(الثلاثاء)، حيث وصل لمجمع ناصر الطبي حتى اللحظة 51 شهيدا وأكثر من 200 إصابة، بينهم 20 حالة خطيرة جداً".

وأضافت الوزارة أن "أقسام الطوارئ والعناية المركزة والعمليات تشهد حالة من الاكتظاظ الشديد مع وصول العدد الكبير من الإصابات والشهداء"، لافتا إلى أن "الطواقم الطبية تعمل ضمن أرصدة محدودة من الأدوية والمهام الطبية المنقذة للحياة".

وجددت الوزارة النداء العاجل إلى كافة الجهات المعنية لتعزيز الإمدادات الطبية الطارئة.

وفي وقت سابق نقلت فرانس برس عن الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل قوله "نقل على الأقل 47 شهيدا وأكثر من 200 مصاب، من بينهم أطفال، إلى مستشفى ناصر (بخان يونس) بنيران الاحتلال ضد آلاف المواطنين تجمعوا قرب مركز مساعدات لتوزيع الدقيق قرب محطة التحلية" في شرق خان يونس لافتا إلى أنها "مجزرة جديدة ضد الجائعين".

وقال مسعفون وسكان إن الدبابات الإسرائيلية أطلقت قذائف على حشود الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون شاحنات المساعدات على الطريق الشرقي الرئيسي في خان يونس، وفقا لرويترز.

وأضافوا أن من المتوقع ارتفاع أعداد القتلى لأن الكثير من المصابين في حالة حرجة.

وذكر بيان الوزارة أن "أقسام الطوارئ والعناية المركزة والعمليات تشهد حالة من الاكتظاظ الشديد مع وصول العدد الكبير من الإصابات والشهداء" إلى مجمع ناصر الطبي.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تعليق حتى الآن على الواقعة.