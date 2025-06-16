وقال نتنياهو: "هدفنا واضح؛ إزالة تهديد البرنامج النووي الإيراني، وتفكيك برنامج الصواريخ الباليستية، إلى جانب تحقيق أهداف استراتيجية أخرى".

وأشار إلى أن إسرائيل استهدفت علماء نوويين إيرانيين، قائلا: "لقد ضربنا عشرة منهم، ويدنا قد تطال المزيد".

وأضاف: "نواصل تدمير الأهداف النووية بشكل منهجي، ودمرنا حتى الآن مئات الصواريخ وعددا كبيرا من منصات الإطلاق".

وتابع: "نستمر في استهداف منشآت إنتاج الصواريخ، واحدة تلو الأخرى، ولن نتوقف حتى نحقق النتائج المرجوة".

وحدد نتنياهو ثلاثة أهداف أساسية للحملة الإسرائيلية: "القضاء على الأسلحة النووية الإيرانية، وتفكيك محور الإرهاب، وضرب قدرات طهران على إنتاج الصواريخ".

وفيما يخص الطائرات المسيرة، قال: "دمرنا نحو نصف الطائرات الإيرانية المسيرة، أي ما يقارب الألف، ورغم امتلاكهم طائرات إضافية، إلا أن العديد منها يعاني من مشكلات تقنية... ولن أخوض في التفاصيل".