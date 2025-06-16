وذكرت صحيفة أن "الحساب الرسمي 'إيران بالعربية' على تطبيق تلغرام، والمرخّص من وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، أصدر تحذيرا بالإخلاء موجّها إلى العاملين في مقري القناتين الإسرائيليتين "القناة 12" و"القناة 14"، يوم الاثنين".

وأفادت الصحيفة أن هذا التهديد أتى عقب ضربة جوية إسرائيلية استهدفت شبكة أخبار "جمهورية إيران الإسلامية" (IRINN)، والتي تديرها هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (IRIB)، في وقت سابق من اليوم.

وكانت وكالة "فارس" الإيرانية قد أعلنت أن البث الرسمي للتلفزيون الإيراني عاد بعد انقطاع وجيز، إثر الغارة التي أسفرت عن مقتل عدد من موظفي المؤسسة الإعلامية.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر المذيعة وهي على الهواء مباشرة لحظة وقوع الانفجار، حيث اهتز الاستوديو بشدة، في مشهد وثق لحظة الاستهداف.

وجاء الهجوم على مبنى الإذاعة والتلفزيون بعد وقت قصير من تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، وقال: "بوق الدعاية والتحريض الإيراني في طريقه إلى الزوال"، وفقا لنفس الصحيفة.