وأعلنت وكالة "فارس" الإيرانية أن البث الرسمي للتلفزيون الإيراني عاد بعد انقطاع وجيز، إثر الغارة التي أسفرت عن مقتل عدد من موظفي المؤسسة الإعلامية.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر المذيعة وهي على الهواء مباشرة لحظة وقوع الانفجار، حيث اهتز الاستوديو بشدة أثناء تغطية خاصة بالتطورات الأخيرة في المنطقة.

وبعد استئناف البث، ظهرت المذيعة نفسها مجددا إلى جانب زميلها، في مشهد أثار تفاعلا واسعا حول شجاعتها وقرارها باستكمال البث رغم الخطر.

وجاء الهجوم على مبنى الإذاعة والتلفزيون بعد وقت قصير من تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، هدد فيها إيران برد مباشر على أي هجوم يستهدف إسرائيل أو مصالحها في المنطقة.