وأظهر مقطع مصور تعرض المبنى لهزة عنيفة بينما كانت إحدى المذيعات على الهواء خلال تغطية الأحداث العسكرية بين إيران وإسرائيل.

وفي وقت سابق، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، بتدمير هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيرانية، بعد دعوة السكان لإخلاء المنطقة المحيطة بمقر هذه الهيئة في شمال شرق طهران تمهيدا لضربها.

وقال كاتس في بيان "بوق الدعاية والتحريض الإيراني على وشك أن يختفي. بدأت عملية إجلاء السكان من المناطق المجاورة".

وكانت إسرائيل قد بدأت هجومها على إيران فجر يوم الجمعة الماضي، وأسفر الهجوم عن مقتل عدد من القادة العسكريين في الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى مصرع عدد من العلماء البارزين.

ومنذ ذلك الحين، يتبادل الطرفان القصف بشكل متواصل لليوم الرابع على التوالي. وسط توسع رقعة العمليات العسكرية من الطرفين وارتفاع غير مسبوق في عدد الضحايا، في صراع بات يهدد الاستقرار الإقليمي ويثير قلقا دوليا متزايدا.



