وأكد الحرس الثوري استعداده لخوض "حرب طويلة وشاملة". وفي وقت سابق من الإثنين، قال مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني إن "العالم سيرى خلال الأيام المقبلة في ميدان المعركة ابتكارات جديدة تقدمها إيران".

جاء ذلك بعد وقت قصير من إصدار إسرائيل تحذيرا بإخلاء منطقة محددة في طهران.

وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الاثنين بتدمير هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيرانية، بعد دعوة السكان لإخلاء المنطقة المحيطة بمقر هذه الهيئة في شمال شرق طهران تمهيدا لضربها.

وقال كاتس في بيان "بوق الدعاية والتحريض الإيراني على وشك أن يختفي. بدأت عملية إجلاء السكان من المناطق المجاورة".

وقالت مصادر إيرانية، الإثنين، إن ما أطلق حتى الآن باتجاه إسرائيل من صواريخ ومسيرات لا يعد إلا "مجرد مزحة"، مؤكدة أن إيران لم تستخدم بعد مخزونها الاستراتيجي من الأسلحة بشكل كامل.

وأضافت المصادر: "نحن جاهزون لكل المواقف. ما وصلكم حتى اللحظة من مسيرات وصواريخ ليس إلا مزحة. فنحن لم نستخدم مخزوننا الاستراتيجي بشكل كاف".

وتابعت: "سنخرج أسلحتنا الحديثة إلى الميدان حينما ذلك مناسبا فسنفعل. قريبا سترون بأم أعينكم حقيقة القوة التي تمتلكهاالقوات المسلحة الإيرانية".