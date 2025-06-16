جاء ذلك خلال بيان رسمي قدّمه غروسي، الاثنين، أمام مجلس إدارة الوكالة في فيينا، في أعقاب التصعيد العسكري الذي شهدته إيران مؤخرا.

استمرار أنشطة التفتيش رغم التحديات

وقال غروسي إن المفتشين الدوليين "يواصلون مراقبة التطورات عن كثب"، مشددًا على أن "الوكالة كانت وستظل موجودة في إيران".

وأوضح أن عمليات التفتيش ستُستأنف بشكل كامل فور تحسّن الظروف الميدانية، في إطار التزامات إيران بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

منشآت تضررت في أصفهان وطهران

وفي ما يتعلق بالأضرار، أكد غروسي أن الهجمات التي وقعت الجمعة طالت أربع منشآت نووية في أصفهان، وهي:

المختبر الكيميائي المركزي

محطة تحويل اليورانيوم

منشأة إنتاج الوقود النووي في طهران

منشأة معادن فلوريد اليورانيوم-4

وأضاف أن مفاعل الماء الثقيل في "خندب" – الذي لا يزال قيد الإنشاء – ومحطة الوقود النووي في فوردو لم يتعرضا لأي ضرر، وفقًا لبيانات المفتشين.

ضمان سلامة الطواقم الميدانية

وأكد المدير العام أن الوكالة على تواصل دائم مع فرق التفتيش الميداني في إيران، لافتًا إلى أن "سلامة المفتشين تأتي في صدارة أولوياتنا"، وأن الوكالة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمنهم وسط التوترات الجارية.

خلفية التصعيد

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصعيد أمني غير مسبوق داخل إيران، عقب ما وُصف بسلسلة من الهجمات المنسوبة إلى إسرائيل ضمن عملية "أم كالفي"، التي استهدفت مواقع نووية وعسكرية في عدة محافظات، من بينها أصفهان وقم وطهران.