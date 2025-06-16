وقالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، خلال مكالمة هاتفية اليوم ، أن أنقرة مستعدة للعب دور الوسيط بهدف استئناف المفاوضات النووية وإنهاء النزاع مع إسرائيل.

وتستمر المواجهات المباشرة بين إيران وإسرائيل لليوم الرابع على التوالي، وسط توسع رقعة العمليات العسكرية من الطرفين، وارتفاع غير مسبوق في عدد الضحايا، ما يهدد الاستقرار الإقليمي ويثير قلقًا دوليًا متزايدًا.

وشهدت ليلة الأحد سلسلة من الغارات والهجمات المتبادلة، حيث استهدفت إيران مصفاة نفط إسرائيلية وتسببت بأضرار في شبكة الكهرباء، في حين أكّد شهود عيان وقوع انفجارات في مناطق سكنية داخل الأراضي الإسرائيلية.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير أكثر من 120 منصة إطلاق صواريخ إيرانية، وهو ما يعادل ثلث الترسانة الصاروخية لإيران، وفقًا لبيان المتحدث باسم الجيش إيفي دفرين.

وخلال كلمة له في البرلمان الإيراني، أكد مسعود بزشكيان أن إيران لم تسعَ إلى الحرب، ولا تنوي امتلاك سلاح نووي، ملتزمة بسياسات المرشد الأعلى علي خامنئي.

من جانبها، أشارت مصادر في البيت الأبيض والحكومة الإسرائيلية إلى أن العملية العسكرية ضد إيران مرشحة للاستمرار "لأسابيع وليس لأيام"، مع وجود دعم أميركي ضمني في هذه المرحلة، دون استبعاد مشاركة أميركية مستقبلية إذا دعت الحاجة.

وفي ذات الوقت، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستواصل عملياتها حتى "شل قدرة إيران على تهديد أمنها"، في ظل استمرار طهران بإطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة.