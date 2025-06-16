ونشر الجيش بيانا عبر منصة "إكس" جاء فيه: "توضح رئاسة الأركان العامة للجيش، بشأن ما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن رؤية صواريخ، مؤكدة أن هذه الصواريخ الباليستية كانت ﻓـي نطاقات جوية مرتفعة جدا وخارج المجال الجوي لدولة الكويت، وﻻ تشكل أي تهديد ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ الكويتية".

وكانت مقاطع مصورة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مرور صواريخ فوق أجواء الكويت.

وكتب أحد النشطاء: "سبب مشاهدة مناطق مختلفة لهذه الصواريخ هي إنها خارج الغلاف الجوي على ارتفاع أكثر من 500 كم، ولا يمكن لأي سلاح اعتراضها في هذه اللحظة".