وعقب ذلك أصدر رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إيجئي تحذيرا شديد اللهجة لأي شخص يتعاون مع إسرائيل العدو اللدود للبلاد، متعهدا بإصدار عقوبة سريعة وقاسية.

وقال محسني إيجئي الإثنين: "بدون تساهل وبحزم كامل، سوف يواجهون أقسى عقوبة وفقا للقوانين المطبقة وبأقصى سرعة"، بحسب وكالة أنباء تسنيم الإيرانية.

وغالبا ما تقوم إيران بمعاقبة التعاون مع إسرائيل أو الأجهزة الاستخباراتية الأجنبية بالإعدام.

وقال رئيس السلطة القضائية إن أي شخص سوف يحتجز لوجود أي من تلك الصلات سوف يحاكم على الفور، وسوف تصدر الأحكام بسرعة وسوف تنفذ العقوبات بشكل سريع وعلني بالوضع في الاعتبار وضع الحرب الحالي.

وتصاعدت التوترات بين إيران وإسرائيل بشدة منذ الجمعة الماضية، عندما شنت إسرائيل هجمات واسعة على أهداف إيرانية مما أدى إلى تبادل الهجمات الانتقامية بين البلدين.

ورشة سرية لتصنيع الأسلحة

تمكنت الجهات الأمنية في إيران من ضبط ورشة سرية مكونة من 3 طوابق في منطقة الري جنوب طهران، كانت تستخدم لإنتاج المتفجرات والقنابل الدقيقة.

وأسفرت العملية عن ضبط أكثر من 200 كيلوغرام من المواد المتفجرة، إلى جانب عدد من الطائرات المسيرة، ومنصات إطلاق، ومعدات تستخدم في تصنيع هذه المواد والأسلحة.

وجاءت المداهمة إثر بلاغ عن تحركات مشبوهة داخل أحد المباني السكنية في المنطقة.