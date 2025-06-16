وعند سؤاله عن التقارير خلال مقابلة على قناة "فوكس نيوز"، الأحد، قال نتنياهو: "هناك الكثير من التقارير الكاذبة حول محادثات لم تعقد قط. لن أخوض في التفاصيل".

لكن نتنياهو ذكر في المقابلة، أن الهجمات العسكرية التي تشنها إسرائيل "قد تؤدي إلى تغيير النظام في إيران".

كما نفى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي التقارير، واصفا إياها بـ"أخبار كاذبة من الطراز الأول".

وكانت وكالتا "رويترز" و"فرانس برس"، قالتا إن ترامب عارض خطة إسرائيلية لاغتيال خامنئي.

وصرح مسؤول أميركي بارز طلب عدم كشف هويته، لـ"فرانس برس": "اكتشفنا أن الإسرائيليين لديهم خطط لاغتيال المرشد الإيراني. عارضها الرئيس ترامب، وقلنا للإسرائيليين ألا يقدموا على ذلك".

وأطلقت إسرائيل حملة هجمات واسعة النطاق على إيران، الجمعة، مستهدفة خصوصا مواقع عسكرية ونووية، بهدف معلن هو منعها من تطوير أسلحة نووية.

وأسفرت الهجمات عن مقتل ضباط إيرانيين كبار، من بينهم قائد الحرس الثوري ورئيس أركان الجيش ورئيس الاستخبارات الإيرانية ونائبه وعلماء نوويين.

وفي وقت سابق من الأحد، دعا دونالد ترامب البلدين إلى "إبرام تسوية"، وأضاف الرئيس الأميركي أنه "من الممكن" أن تتدخل الولايات المتحدة في النزاع، لكنها ليست طرفا مباشرا فيه "في الوقت الراهن".

وقال أيضا إنه "منفتح" على أن يؤدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دور الوسيط في النزاع بين إسرائيل وإيران.

وبعد عقود من الحروب بالوكالة والعمليات المحدودة، تتصادم الدولتان العدوتان في الشرق الأوسط لأول مرة عسكريا بشكل مباشرة بهذه الشدة.