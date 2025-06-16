وأضافت الشركة أنها رصدت لقطات مصورة لاعتراض الجيش الإسرائيلي الهجمات الصاروخية، وأعقب ذلك مشاهد لسقوط اثنين من الصواريخ الفوق صوتية.

ونشرت منصات التواصل الاجتماعي سقوط الصاروخين، وسط تقارير تفيد باشتعال النيران في محطة كهرباء حيفا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، أنه رصد إطلاق دفعة صاروخية جديدة من إيران، بينما سمعت أصوات انفجارات قوية في القدس ومشاهدة حرائق خارج حيفا.

وقال الجيش في بيان: "رصد الجيش الإسرائيلي قبل قليل صواريخ أطلقت من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل".

وأضاف أن دفاعاته الجوية تعمل على اعتراض التهديد، لكنه حض السكان على "دخول أماكن محمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر".

وكشفت لقطات فيديو دمار عدة مبان في تل أبيب من جراء القصف الإيراني.

ولاحقا أعلنت مصادر طبية إسرائيلية أن 90 شخصا على الأقل أصيبوا، من بينهم اثنان في حالة حرجة، فضلا عن 4 مفقودين.