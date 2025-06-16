وقال ترامب في تصريحات للصحفيين من أمام البيت الأبيض، إنه "يأمل في التوصل إلى اتفاق بين إيران وإسرائيل، لكن يتعين على المرء أحيانا أن يكافح من أجل ذلك".

ورفض الرئيس الأميركي الكشف عما إذا كان قد طلب من إسرائيل وقف الضربات على إيران.

وفي وقت سابق من الأحد، أعرب ترامب عن انفتاحه على فكرة أن يؤدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دور الوساطة في الصراع بين إسرائيل وإيران.

وقال ترامب لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية: "سأكون منفتحا على ذلك. إنه (بوتين) مستعد. اتصل بي بخصوص ذلك. أجرينا محادثة طويلة حول هذا الموضوع. تحدثنا عن هذا أكثر من وضعه هو. هذا شيء أعتقد أنه سيتم حله".

ووفقا للكرملين، عرض الرئيس الروسي نفسه كوسيط في الصراع بين إسرائيل وإيران خلال مكالمة هاتفية مع ترامب، السبت.

وتتمتع روسيا بعلاقات وثيقة مع إيران، وقد أثارت بالفعل إمكانية العمل كوسيط خلال المفاوضات الأميركية بشأن برنامج طهران النووي.

والسبت، بعد مكالمته الهاتفية مع بوتين ومناقشات حول التصعيد في الشرق الأوسط، قال ترامب على منصة "تروث سوشال"، إنه وبوتين اتفقا على أن القتال بين إسرائيل وإيران يجب أن ينتهي.

وتعمل روسيا وإيران بشكل وثيق معا، وذلك بسبب العقوبات الغربية التي تفرض ضغوطا على كلا البلدين.

وتتعرض إيران للانتقاد لدعمها روسيا في حربها ضد أوكرانيا، وقد زودت روسيا بطائرات مسيّرة من طراز "شاهد" تسببت في أضرار واسعة النطاق في أوكرانيا.