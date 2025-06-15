وجاء في بيان للجيش: "أرسلت فرق البحث والإنقاذ التابعة لقيادة الجبهة الداخلية إلى مواقع أُصيبت في إسرائيل، عقب الدفعة الصاروخية الأخيرة التي أطلقت من إيران"، وذلك بعدما أُبلغ السكان بإمكان مغادرة الملاجئ.

وذكر جهاز الإطفاء أن فرق الإنقاذ تتوجه إلى مبنى على الساحل تعرّض لـ"ضربة مباشرة".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم إطلاق صفارات الإنذار في العديد من المناطق بوسط وشمال إسرائيل.

كما أفاد شهود من رويترز بسماع دوي انفجارات في سماء تل أبيب والقدس وحيفا.

ونقل التلفزيون الإيراني عن القوات المسلحة الإيرانية دعوتها للإسرائيليين إلى "تجنب المناطق الحيوية".

وقال الإسعاف الإسرائيلي: "نتعامل مع 3 مواقع سقطت فيها الصواريخ في حيفا"، مضيفا أن هناك إصابات عدة نتيجة سقوط الصواريخ.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية أن إيران أطلقت 30 صاروخا في الموجة الأخيرة.

وقبل موجة الصواريخ الجديدة، قال الجيش الإسرائيلي إنه بدء سلسلة غارات على عشرات أهداف الصواريخ البالستية بغرب إيران.

وفي وقت سابق الأحد، شنت إسرائيل موجة جديدة من الغارات على أهداف عدة في العاصمة الإيرانية طهران. وعقب ذلك، ردّت إيران بإطلاق صواريخ من كل الجبهات.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قد قال، الأحد، إن إسرائيل تعمل وفق خطة ممنهجة لتدمير الخطر النووي الإيراني، والصواريخ الباليستية والقدرات الاستراتيجية لطهران.

من جهته، ذكر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الأحد، أن رد طهران على الاعتداءات الإسرائيلية سيكون "أكثر حسما وشدة".