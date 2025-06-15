وذكرت قناة "i24" الإسرائيلية، أن الناطق الحالي باسم الجيش، أفي دفرين، استدعى، نهاية الأسبوع، سلفه في المنصب دانييل هغاري، وعينه في قوات الاحتياط، ليتولى منصبا محوريا في إدارة الحملة الإعلامية للجيش الإسرائيلي.

وأشار ذات المصدر، إلى أن هغاري سيتولى دورا مركزيا في إدارة الحملة الإعلامية خلف الكواليس، متوقعة ألا يظهر على الشاشات أو يؤدي دور المتحدث الرسمي.

وأضافت القناة، أن عمل الناطق السابق سيقتصر على التنسيق مع المنظمات الإعلامية، وإدارة الوسائل، وتقديم الدعم المهني في الحملات الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الدولية.

وأوضحت أن هغاري يمتلك خبرة واسعة في آلية العمل الإعلامي وفي التعاون مع الجهات السياسية، وقد تم استدعاؤه بعد إطلاق إسرائيل لعملية "الأسد الصاعد" ضد إيران، نهاية الأسبوع الماضي.

وكان هغاري قد تولى منصب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في مارس عام 2023، وأقيل من منصبه كمتحدث باسم الجيش، في 7 مارس 2025، حيث قرر رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، إقالته وعدم ترقيته إلى رتبة لواء.