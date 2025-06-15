ونقلت صحيفة "اعتماد" عن وزارة الصحة قولها إن "128 شخصا قتلوا في هذه الاعتداءات العسكرية، وأدخل نحو 900 جريح إلى المستشفيات".

وأفاد التقرير بأن حصيلة القتلى تتضمن 40 امرأة، مشيرا إلى أن "عدد الأطفال القتلى كبير".

في المقابل، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، حصيلة القتلى والمصابين في هجومين صاروخيين شنتهما إيران على إسرائيل.

وذكرت مصادر إعلامية أن الهجومين الإيرانيين أسفرا عن سقوط 13 قتيلا وأكثر من 207 جريحا. بينما أشارت تقارير إلى فقدان 35 شخصا في بلدة بات يام جنوبي تل أبيب جراء الضربات الإيرانية.

وبدأت إسرائيل فجر الجمعة هجوما واسع النطاق طال خصوصا مواقع عسكرية ونووية في إيران التي ردت منذ ليل اليوم ذاته، بضربات صاروخية على الدولة العبرية. وردت إيران بدورها على هذه الضربات.

ولا يزال التصعيد مستمرا بين الدولتين.