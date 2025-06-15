وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "القوات الجوية هاجمت أنظمة الدفاع الجوي ومباني الحرس الثوري في طهران".

من جانبها، أفادت وسائل إعلام إيرانية، بسماع دوي انفجار وسط طهران، الأحد، مع مواصلة إسرائيل شن ضرباتها لليوم الثالث.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن موقع الانفجار قرب ساحة ولي عصر والذي شهد تصاعد أعمدة الدخان من المنطقة وتناثر الحطام والزجاج بالمكان.

وتابعت: "كما تعرّض مبنى شرطة طهران الكبرى قبل لحظات لقصف من مسيرة، مما تسبب في أضرار طفيفة وإصابة عدد من الأشخاص".

كان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قد قال، الأحد، إن إسرائيل تعمل وفق خطة ممنهجة لتدمير الخطر النووي الإيراني، والصواريخ الباليستية والقدرات الاستراتيجية لطهران.

وأضاف أدرعي، في لقاء خاص مع قناة "سكاي نيوز عربية"، أن "الجيش الإسرائيلي لا يتوقف عن مهاجمة الأهداف العسكرية والاستراتيجية في أنحاء إيران".

وأوضح: "نهاجم طهران والمواقع العسكرية فيها، وتمكنا من خلق ممر جوي معبد إلى طهران، ونسير وفق خطة مرتبة ومنظمة وموجهة بدقة".

وبين أن إسرائيل هاجمت منشأتي نطنز وأصفهان، وتعمل وفق خطة مرتبة للقضاء على المشروع النووي الإيراني عبر مهاجمة المختبرات والمراكز الصناعية التي تدعم هذا المشروع، وستصل لأهدافها خطوة بخطوة ولن تتسامح مع رغبة إيران في حيازة سلاح دمار شامل".