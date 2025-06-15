وقال نتنياهو في تصريح من بلدة "بات يام" التي طالتها الصواريخ الإيرانية: "إيران ستدفع ثمنا باهظا للغاية لقتلها المدنيين والنساء والأطفال عمدا".

وأضاف: "لو امتلكت إيران أسلحة نووية لسقطت على المدن الإسرائيلية. صواريخ إيران تهديد وجودي لإسرائيل".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد كشفت، الأحد، حصيلة القتلى والمصابين في الهجومين الصاروخيين اللذين شنتهما إيران على إسرائيل.

وذكرت مصادر إعلامية أن الهجومين الإيرانيين أسفرا عن سقوط 13 قتيلا وأكثر من 207 جريحا.

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى فقدان 35 شخصا في بلدة بات يام جنوبي تل أبيب جراء الضربات الإيرانية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الأحد، إن إسرائيل تعمل وفق خطة ممنهجة لتدمير الخطر النووي الإيراني، والصواريخ الباليستية والقدرات الاستراتيجية لطهران.

وأضاف أدرعي في لقاء خاص مع قناة "سكاي نيوز عربية" أن "الجيش الإسرائيلي لا يتوقف عن مهاجمة الأهداف العسكرية والاستراتيجية في أنحاء إيران".

وأوضح: "نهاجم طهران والمواقع العسكرية فيها، وتمكنا من خلق ممر جوي معبد إلى طهران، ونسير وفق خطة مرتبة ومنظمة وموجهة بدقة".

وبين أن إسرائيل هاجمت منشأتي نطنز وأصفهان، وتعمل وفق خطة مرتبة للقضاء على المشروع النووي الإيراني عبر مهاجمة المختبرات والمراكز الصناعية التي تدعم هذا المشروع، وستصل لأهدافها خطوة بخطوة ولن تتسامح مع رغبة إيران في حيازة سلاح دمار شامل".