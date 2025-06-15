وأضاف أدرعي في لقاء خاص مع قناة "سكاي نيوز عربية" إن "الجيش الإسرائيلي لا يتوقف عن مهاجمة الأهداف العسكرية والاستراتيجية في أنحاء إيران".

وأوضح أدرعي: "نهاجم طهران والمواقع العسكرية فيها، وتمكننا من خلق ممر جوي معبد إلى طهران، ونسير وفق خطة مرتبة ومنظمة وموجهة بدقة".

وبين أن إسرائيل هاجمت منشأتي نطنز وأصفهان، وتعمل وفق خطة مرتبة للقضاء على المشروع النووي الإيراني عبر مهاجمة المختبرات والمراكز الصناعية التي تدعم هذا المشروع، وستصل لأهدافها خطوة بخطوة ولن تتسامح مع رغبة إيران في حيازة سلاح دمار شامل.

وتابع أدرعي: "الليلة الماضية هاجمنا 80 هدفا في طهران، منها مقرات قيادة وزارة الدفاع، ومواقع تابعة للمشروع النووي الإيراني، مثل المختبرات، ومراكز البحث والتطوير".

كما أوضح أن إسرائيل "تضع مخاطر التسرب الإشعاعي قيد أعينها، ولا يوجد خوف أو قلق من المراكز التي قصفت".

وأشار المتحدث إلى أن إسرائيل "تعتبر التهديد الإيراني تهديدا و جوديا، ولن تقبل بسعي إيران لامتلاك سلاح نووي".

وأكد أن الهجمات الإسرائيلية تشمل "المشروع النووي الإيراني، وقدراته الصاروخية، وأسلحته الباليستية، وكذلك الأسلحة التي ترسل لوكلاء إيران".

واتهم أدرعي إيران باستهداف المدنيين في إسرائيل، فيما لفت إلى أن "قادة النظام الإيراني قتلوا وهم في مقرات القيادة العسكرية تحت الأرض، وجزء كبير من القادة الأمنيين والعسكريين قتلوا في مقراتهم، ما شكل ضربة قوية بقتل الرموز العسكرية الإيرانية البارزة".

كما أكد أن إسرائيل "دمرت أعدادا كبيرة من الصواريخ والمنصات التي كانت موجهة ناحية إسرائيل، ودمرت منشأة استراتيجية لإيران مخزن فيها العشرات من الصواريخ الباليستية، وتم القضاء على قائدين عسكريين في هذه المنشأة".

كما شدد على أن إسرائيل "تستهدف النظام الإيراني والجهات التابعة له وتكبده خسائر فادحة، وتميز بينه وبين الشعب الإيراني الذي جمعته علاقة طيبة به على مدار سنوات".