اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، أن الضربة التي شنتها إسرائيل السبت على مصفاة في حقل بارس الجنوبي للغاز، كانت محاولة "لتوسيع نطاق الحرب" إلى خارج إيران.
وقال عراقجي إن "جر النزاع إلى منطقة (الخليج العربي) هو خطأ استراتيجي كبير، والأرجح متعمد ويهدف إلى توسيع نطاق الحرب إلى خارج الأراضي الإيرانية".
واعتبر أن استهداف المصفاة المرتبطة بالحقل الضخم المشترك بين إيران وقطر كانت "خطوة بالغة الخطورة".
وفي وقت سابق من السبت، استهدفت إسرائيل "القسم 14 من حقل بارس الجنوبي للغاز بطائرة مسيرة"، ما أدى إلى اندلاع حريق.
وتحدثت وكالة تسنيم للأنباء عن "انفجار قوي وحريق" في أحد أكبر مواقع الغاز الإيرانية.
وحسب وكالة أسوشيتد برس، فإنه هذه أول ضربة إسرائيلية تستهدف قطاع النفط والغاز الطبيعي في إيران.
وتحيط بهذه المواقع أنظمة دفاع جوي، كانت إسرائيل تستهدفها منذ الجمعة.