وقال القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي: "الجيش سيوجه ضربات مؤثرة وحاسمة لإسرائيل"، موضحا أن جنود الجيش "سيوجهون وبكامل الجاهزية، ضربات حاسمة ومؤثرة إلى جسد النظام الصهيوني الزائف والقاتل للأطفال".

كانت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، قد كشفت حصيلة القتلى والمصابين في الهجومين الصاروخيين اللذين شنتهما إيران على إسرائيل.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الهجومين الإيرانيين أسفرا عن سقوط 13 قتيلا وأكثر من 207 جريحا.

وأشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى فقدان 35 شخصا في بلدة بات يام جنوبي تل أبيب جرّاء الضربات الإيرانية.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في القدس، فجر الأحد، بسقوط عدة صواريخ في تل أبيب وتضرر عدة مبان.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "50 صاروخا أطلقت من إيران في الدفعة الثانية من الهجوم، اليوم الأحد".

وفي وقت سابق من مساء السبت، أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في القدس بسقوط 4 قتلى و14 جريحا في إسرائيل بعد ضربات صاروخية إيرانية.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن دفعة صاروخية بـ 100 رأس حربي انطلقت إلى إسرائيل، مساء السبت.