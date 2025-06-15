وقال الجيش الإسرائيلي إنه جرى تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق بالبلاد في أعقاب إطلاق صواريخ من اليمن وإيران.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "50 صاروخا أطلقت من إيران في الدفعة الثانية من الهجوم، اليوم الأحد".

ودوّت انفجارات في تل أبيب والقدس بعد الهجمة الصاروخية الإيرانية الأخيرة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: "تلقينا تقارير عن سقوط صواريخ وشظايا على تجمع سكني بمنطقة تل أبيب مما تسبب في أضرار".

وحسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية فقد سقطت قتيلة وأصيب 20 شخصا في موجة الهجوم الإيرانية الأخيرة.

وفي وقت سابق من مساء السبت، أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في القدس بسقوط 4 قتلى و14 جريحا في إسرائيل بعد ضربات صاروخية إيرانية.

وأورد الجيش الإسرائيلي مساء السبت في بيان أنه ينفذ ضربات جوية في طهران بينما يعمل على اعتراض صواريخ أُطلقتها إيران باتجاهها.

من جانبها، قالت وسائل إعلام إيرانية إن دفعة صاروخية بـ 100 رأس حربي انطلقت إلى إسرائيل، مساء السبت.

وأشار التلفزيون الإيراني إلى أن الهجوم على إسرائيل يتم بالصواريخ والطائرات المسيرة.