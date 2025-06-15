وأفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية الأحد بأن ضربة إسرائيلية استهدفت مقر وزارة الدفاع في طهران.

ووفق الوكالة فإن الهجوم تسبب بأضرار طفيفة بأحد مباني وزارة الدفاع الإيرانية التي لم تصدر حتى الآن أي تعليق.

من جانبه، قال الحرس الثوري الإيراني في بيان إن "منشآت لإنتاج وقود الطائرات المقاتلة في إسرائيل تعرضت لقصف بالصواريخ الإيرانية".

وأضاف البيان أن "البنية التحتية للطاقة في إسرائيل تعرضت لضربات صاروخية وبطائرات مسيرة".

وشدد على أنه "إذا واصلت إسرائيل أعمالها القتالية فإن هجمات إيران ستصبح أقوى وأوسع".

وفجر الأحد، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدوي صافرات الإنذار في عدة مواقع بإسرائيل خوفا من تسلل طائرات معادية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم اعتقال إسرائيليين اثنين للاشتباه في تجسسهما لصالح إيران.

وكان مراسل "سكاي نيوز عربية" في القدس قد أفاد بسقوط 4 قتلى و14 جريحا في إسرائيل بعد ضربات صاروخية إيرانية، مساء السبت.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى استهداف هجوم إسرائيلي لمستودع نفط شهران، وسط أنباء عن دويّ انفجارات في طهران.