وذكر مراسلنا أن هناك عدد من الجرحى والمحتجزين تحت الأنقاض جرّاء صاروخ إيراني سقط في مدينة طمرة شمالي إسرائيل.

وكان جهاز الإسعاف الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق أن صاروخا إيرانيا أصاب منزلا في منطقة حيفا وأوقع 14 جريحا، أحدهم بحال حرجة.

وجاء في بيان لنجمة داود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي) أن "فرقا أبلغت بوقوع 14 إصابة في منزل من طابقين في الجليل الغربي، أحدهم بحال حرجة فيما البقية إصاباتهم متفاوتة الخطورة".

وقال الجيش الإسرائيلي مساء السبت إنه ينفذ ضربات جوية في طهران بينما يعمل على اعتراض صواريخ أُطلقتها إيران باتجاهها.

من جانبها، قالت وسائل إعلام إيرانية إن دفعة صاروخية بـ 100 رأس حربي انطلقت إلى إسرائيل.

وأشار التلفزيون الإيراني إلى أن الهجوم على إسرائيل يتم بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وأفادت وزارة النفط الإيرانية فجر الأحد بأن ضربات إسرائيلية استهدفت خزانين للوقود في طهران.