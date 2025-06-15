ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن "إسرائيل حاولت تصفية رئيس أركان الحوثيين في هجوم باليمن".

كذلك نقلت هيئة البث عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن إسرائيل "نفذت محاولة اغتيال في اليمن، وسكون حدثا مهما إن نجح الهجوم".

وكان مراسل "سكاي نيوز عربية" قد أعلن مساء السبت أن سلاح الجو الإسرائيلي بدأ شن غارات على اليمن.

وأشارت مصادر يمنية إلى أن غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعا للمجلس العسكري الأعلى للحوثيين في صنعاء.

وأضافت المصادر أن "الهدف من الهجوم الإسرائيلي في صنعاء رئيس أركان الحوثيين محمد عبد الكريم الغماري".

ووفق المصادر فإنه" لم يتم تأكيد مقتل رئيس أركان الحوثيين محمد عبد الكريم الغماري حتى الآن".

ونفذ الحوثيون المتحالفون مع إيران أكثر من 100 هجوم على سفن في البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023، فيما يقولون إنه تضامن مع الفلسطينيين في الحرب التي تشنها إسرائيل على حركة "حماس" في غزة.