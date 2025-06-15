وأضاف الجيش في بيان "يُطلب من المواطنين دخول المناطق المحمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بورود تقارير أولية عن سقوط صواريخ في مدينتي حيفا وطمرة.

كذلك ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار انطلقت في جميع أنحاء إسرائيل.

وتداولت صفحات على مواقع التواصل فيديوهات للصواريخ الإيرانية فوق عدد من المناطق مثل نابلس وحيفا وتل أبيب.

ونقلت "رويترز" عن شهود "رصد عدة صواريخ فوق القدس"، بالإضافة إلى "دوي لصفارات الإنذار في حيفا".

من جانبها، قالت وسائل إعلام إيرانية إن دفعة صاروخية بـ 100 رأس حربي انطلقت إلى إسرائيل.

وأشار التلفزيون الإيراني إلى أن الهجوم على إسرائيل يتم بالصواريخ والطائرات المسيرة.