وأكدت الحكومة العراقية في بيان على "الرفض التام والقاطع لانتهاك الأجواء العراقية واستخدامها في الاعتداءات العسكرية التي ترتكبها إسرائيل ضد إيران، أو ضد أي من دول الجوار الإقليمي، كون هذا الأمر يمثل التزاما أساسيا ودستوريا بسياسة حسن الجوار، ومنع استعمال أراضيه ومياهه وسمائه لتكون منطلقا لأي اعتداءات تطال دول الجوار".

وأضاف البيان أن "الحكومة العراقية تتابع مع الأطراف الدولية المعنية جميع هذه الأفعال غير القانونية، التي تعد انتهاكا صارخا للسيادة العراقية ومبادئ القانون الدولي، بما لها من تأثيرات سلبية على الاستقرار والسلم في المنطقة".

كما دعت بغداد "الولايات المتحدة الأميركية لتحمّل مسؤوليتها وفقا للاتفاقيات المبرمة بين البلدين، والأعراف والمواثيق الدولية، بما يؤدي إلى منع طائرات إسرائيل من تكرار اختراق الأجواء العراقية وتنفيذ الاعتداءات".

وشدد العراق على التزامه "بأعلى درجات ضبط النفس أملا في فسح المجال للحلول الدبلوماسية والسياسية لنزع فتيل الأزمة بالطرق السلمية، وإنه لديه الحق وفقا للقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة في استخدام إمكانياته بالتصدي لأي خرق للسيادة الوطنية من أية جهة كانت".

وأشار البيان لاتخاذ "جمهورية العراق، بناء على توجيه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، ومن خلال وزارة الخارجية وممثلية العراق في الأمم المتحدة إجراءات عملية ضد انتهاك إسرائيل للسيادة، باختراق الأجواء العراقية".