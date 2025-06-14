وذكر المصدر أن الدفاعات الجوية الإيرانية تتصدى لأهداف معادية في طهران وهرمزغان وكرمانشاه وأذربيجان الغربية.

كما قالت وسائل إعلام إيرانية إن الدفاعات الجوية في قاعدة تبريز تتصدى لمجموعة مسيرات.

وتابعت: "وتم أيضا سماع أصوات انفجارات في العاصمة طهران وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي".

وكشفت وكالة أنباء "فارس" أيضا أن الدفاع الجوي الإيراني بدأ بالتصدي لمسيرات صغيرة في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد.

بالتزامن مع ذلك، أبرزت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلاح الجو بدأ يشن موجة غارات جديدة على إيران.

هذا وقال التلفزيون الرسمي الإيراني، مساء السبت، إن هناك "هجمات إيرانية عنيفة ومدمرة متوقعة ضد إسرائيل خلال ساعات".

وكانت إسرائيل قد شنت فجر الجمعة هجوما جويا واسع النطاق على إيران، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية، من بينها منشأة "نطنز" ومقرات تابعة للحرس الثوري في طهران وأصفهان، مما أسفر عن مقتل القائد العام للحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس هيئة الأركان محمد باقري، وعدد من العلماء النوويين.

وردت إيران بإطلاق مُسيرات، ثم موجات من الصواريخ الباليستية على إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن إسرائيل وجهت "ضربة فعلية" للبرنامج النووي الإيراني، مؤكدا أن "طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي ستحلق قريبا في سماء طهران".

وشدد نتنياهو خلال مؤتمر صحفي على أن إسرائيل "ستضرب كل موقع وكل هدف يتبع للنظام".