ونقلت "القناة 13" الإسرائيلية عن المسؤول قوله: "لقد تسببنا بضرر وسنستمر في الإضرار بشكل كبير بقدراتهم بطريقة ستؤخرهم (إيران) لسنوات".

وتابع المسؤول: "علينا التركيز على تحقيق الأهداف التي حددناها وليس أكثر من ذلك، من الواضح أن هذا سينتهي باتفاق وسنكون جزءا من صياغة هذا الاتفاق".

وبيّن أن "أهداف الحرب هي الإضرار بالمشروع النووي وبصواريخ أرض-أرض، ولا تشمل في هذه المرحلة الإضرار بالنظام نفسه".

وأضاف: "خامنئي (المرشد الإيراني علي خامنئي) لن يرفع الراية البيضاء. يمكن أن يتحقق إنهاء القتال فقط من خلال تصريح أميركي واضح لإيران بوقف القتال".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال، السبت، إن إسرائيل وجهت "ضربة فعلية" للبرنامج النووي الإيراني، مؤكدا أن "طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي ستحلق قريبا في سماء طهران".

وشدد نتنياهو خلال مؤتمر صحفي على أن إسرائيل "ستضرب كل موقع وكل هدف يتبع للنظام".

وتابع: "لقد وجهنا ضربة قاصمة لمنشأة التخصيب، ولمركز التحويل الحيوي، وكذلك للفريق القيادي المسؤول عن البرنامج النووي الإيراني. هذا الهجوم أعادهم سنوات طويلة إلى الوراء".

وأضاف: "سنفعل أمورا أخرى لا يسعني تفصيلها. لقد وجهنا ضربة قاصمة للبرنامج النووي".

وتابع: "ما شعروا به حتى الآن لا يقارن بما سيحدث لهم في الأيام المقبلة"، مبرزا أن "الضربات الإسرائيلية تحظى بدعم صريح من ترامب (الرئيس الأميركي دونالد ترامب)".