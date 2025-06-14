وأفاد موقع "أكسيوس" بأن إسرائيل ترى أن تدمير منشأة فوردو هو معيار نجاحها في هجماتها ضد إيران، لكنها ستحتاج "إلى براعة تكتيكية غير متوقعة، أو إلى مساعدة أميركية لتدمير المنشأة النووية، وهي مفاعل بُني داخل جبل وفي أعماق تحت الأرض".

وأضاف الموقع أنه "إذا بقيت المنشأة سليمة، فقد يتسارع البرنامج النووي الذي تسعى إسرائيل إلى القضاء عليه".

وتأمل الحكومة الإسرائيلية أن تقرر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الانضمام إلى عملية إسرائيل، في وقت قال فيه السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، يحيئيل لايتر، لقناة "فوكس نيوز"، الجمعة: "يجب أن تستكمل العملية بأكملها... بالقضاء على فوردو".

وحسب "أكسيوس"، لا تمتلك إسرائيل القنابل الخارقة للتحصينات اللازمة لتدمير هذه المنشأة، ولا القاذفات الاستراتيجية التي يمكنها حملها، وهي أدوات تمتلكها الولايات المتحدة.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي، قوله "إن الولايات المتحدة قد تنضم إلى العملية، وأن الرئيس ترامب لمح إلى أنه سيفعل ذلك إذا لزم الأمر، خلال محادثة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في الأيام التي سبقت الهجوم".

كلام المسؤول الإسرائيلي قابله نفي من مسؤول أميركي قال لـ"أكسيوس": "الولايات المتحدة لا تنوي حاليا التورط بشكل مباشر".

ووفقا لـ"أكسيوس"، قد تحاول إسرائيل محاكاة تأثير القنابل الخارقة للتحصينات من خلال قصف الموقع نفسه بشكل متكرر، أو اتباع نهج خطير بإرسال قوات خاصة لمداهمة المنشأة.