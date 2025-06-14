وأكد البوسعيدي أن المحادثات الإيرانية الأميركية المقررة بمسقط يوم الأحد لن تعقد.

وأضاف أن الدبلوماسية والحوار هما السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم.

وفي وقت سابق من السبت، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن استمرار المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، "أمر غير مبرر".

وأوضح عراقجي، في اتصال مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كلاس، أن "الأعمال العدائية لإسرائيل ناجمة عن دعم واشنطن المباشر"، مؤكدا أن "استمرار المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في ظل استمرار وحشية النظام الصهيوني أمر غير مبرر".

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان قبيل المحادثات التي كانت مقررة الأحد: "من الواضح أنه في مثل هذه الظروف وإلى أن يتوقف عدوان النظام الصهيوني على الأمة الإيرانية، ستكون المشاركة في حوار مع طرف هو أكبر داعم وشريك للمعتدي بلا معنى".

وأضاف أن "تركيز الجهاز الدبلوماسي الإيراني ينصب حاليا وبشكل كامل على مواجهة العدوان الإسرائيلي".

في المقابل، أكد مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة لا تزال تريد إجراء مباحثات مع إيران.