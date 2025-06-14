ووفق الصحيفة، فإن الصراع بين الجانبين يرجح أن يكون طويلا لو كان هدف إسرائيل منه القضاء على القدرة النووية لطهران.

وترى بورجو أوزجيليك، الباحثة في المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI)، أن حجم الهجوم الإسرائيلي وحده "يخاطر بإعادة تشكيل المشهد الاستراتيجي في الشرق الأوسط" من خلال استهداف القيادة العسكرية والبنية التحتية النووية الإيرانية.

وأضافت: "عمق ودقة الضربات التي وصلت إلى قلب طهران وقضت على شخصيات رئيسية مثل سلامي، تبرز مدى اختراق الاستخبارات الإسرائيلية، وحالة التدهور التي تعاني منها منظومات الدفاع الجوي الإيرانية، بالنسبة لطهران، هذه ليست مجرد خسارة تكتيكية بل إهانة استراتيجية عميقة".

مواقع نووية محصنة

وتجري إيران تخصيبها النووي في موقع يعتقد أنه يقع على عمق 8 أمتار تحت الأرض، ومحمي إلى حد كبير بالخرسانة المسلحة والصخور الصلبة.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي، إيفي ديفرين، إن القصف استهدف المنطقة تحت الأرض والبنية التحتية الحيوية المرتبطة بها، وأضاف: "لقد ألحقنا ضررا كبيرا بهذا الموقع".

وفي الوقت ذاته، قالت الموساد الإسرائيلي، إنه نفذ مزيجا من هجمات الكوماندوز، مصحوبة بلقطات حرارية ضبابية، وضربات من طائرات مسيرة متمركزة مسبقا، على غرار الهجمات الأوكرانية الأخيرة على قواعد جوية روسية، استهدفت أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية.

ووفق الصحيفة، فإن بعض مزاعم الموساد دعائية، لكن الواقع العسكري يؤكد أنه لا توجد إشارات على فاعلية الدفاع الجوي الإيراني، أو تقارير عن وقوع إصابات في صفوف سلاح الجو الإسرائيلي.

التعقيد بالنسبة لإسرائيل هو أن إيران كانت تتهيأ منذ فترة طويلة، ومنشآتها النووية محصنة جيدا، ولم تحاول إسرائيل مهاجمة منشأة تخصيب ثانية في فوردو، المدفونة على عمق 80 إلى 90 متراً تحت الأرض، خارج نطاق أقوى صواريخها المعروفة، وهي "روكس" التي تزن 1.8 طن و"إير لورا" التي تزن 1.6 طن.

نجاح الهجوم على نطنز، بحسب تحليل من المعهد الملكي للخدمات المتحدة البريطاني " RUSI" يتطلب عدة ضربات في نفس الهدف حتى تصل الضربات إلى المنشأة وتجعل السلاح ينفجر بداخلها بنجاح".

كما يُعتبر تدمير فوردو ممكناً فقط باستخدام قنبلة أميركية خارقة للتحصينات تزن نحو 14 طنا ويبلغ طولها 6 أمتار، ولا يمكن إطلاقها إلا من قاذفات بي 2 الأميركية.

تفوق جوي إسرائيلي

وبينت أن إسرائيل تمتلك تفوقا جويا شبه كامل، مما سمح لها بمواصلة القصف حتى يوم الجمعة بهجمات جديدة على تبريز.

وذكرت أن الرد الإيراني استخدم مسيرات بطيئة الحركة تستغرق قرابة 7 ساعات للوصول إلى إسرائيل، لكن طهران لديها خيارات عسكرية أخطر تتمثل في امتلاكها قرابة 3 آلاف صاروخ باليستي عالي السرعة،

وتشير تقارير، إلى أن منطقة كرمانشاه الواقعة غرب إيران، والمحتوية على منصات إطلاق صواريخ باليستية مدفونة داخل الوديان، كانت من بين الأهداف الأولى، وبالتالي فإن تدمير المواقع تحت الأرض أو تعطيلها بنجاح أمر معروف بصعوبته، والتأثير الحقيقي سيظهر فقط إذا شنت إيران هجوما صاروخيا مضادا بما تبقى لديها من ترسانة عسكرية.

خيارات إيران

تشمل خيارات إيران إطلاق صواريخ باليستية أو شن هجمات إلكترونية أو إرهابية بينما ستكون الضربات على أهداف أميركية محفوفة بالمخاطر لطهران، لاحتمالية أن تدخل الولايات المتحدة، بكل قوتها النارية الحرب.

ومع امتلاك إيران أهدافا محصنة، إلى جانب الهيمنة الجوية الإسرائيلية والثقة المفرطة، تشير إلى حملة عسكرية ممتدة ضد إيران تدوم أسبوعين وفق بعض التقارير، و في حال عدم خضوع إيران، قد لا يكون للحرب نهاية واضحة.