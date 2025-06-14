وجاء في بيان للجيش نشرته وكالتا "فارس" و"تسنيم" الإيرانيتين، أن "قوات الدفاع الجوي الإيرانية أسقطت السبت مقاتلة إف 35 إسرائيلية جديدة".

وأضاف البيان أن "إسقاط الطائرة تم بعد إسقاط عدد من الطائرات المماثلة الجمعة".

وأوضح أن الطيار الإسرائيلي تمكن من القفز من الطائرة قبل تحطمها، إلا أن مصيره لا يزال مجهولا حتى اللحظة.

وأبرزت أن العلاقات العامة للجيش ستنشر "تفاصيل إضافية لاحقا".

في المقابل، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "أكاذيب جديدة من إنتاج الجيش الإيراني وأبواقه الإعلامية بخصوص إسقاط طائرات حربية في الأجواء الإيرانية. النظام الإيراني - وكعادته - يكذب".

وكانت إسرائيل قد شنت الجمعة هجوما على إيران، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية، من بينها منشأة "نطنز" ومقرات تابعة للحرس الثوري في طهران وأصفهان، ما أسفر عن مقتل قادة عسكريين كبار وعدد من العلماء النوويين.

وردت إيران بإطلاق موجات من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية على إسرائيل.