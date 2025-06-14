وقال الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية: "كجزء من استعدادات الشرطة، تقرر أمس استدعاء 7 سرايا احتياط و6 سرايا نخبة من متطوعي احتياط حرس الحدود".

وأضاف: "مقاتلو الاحتياط تم تجنيدهم أمس وانتشروا في مناطق حرس الحدود في جميع القطاعات في أنحاء البلاد، وعملوا جنبا إلى جنب مع شرطة إسرائيل والمقاتلين النظاميين من مختلف الوحدات".

وأكد المتحدث أنه سيتم "الرد بقوة على أي محاولة للمساس بمواطني إسرائيل".

وتابع: "قوات حرس الحدود من جميع الوحدات منتشرة في مختلف المناطق في أنحاء البلاد، وعلى أهبة الاستعداد للرد بحزم على أي حادث".

وأبرز الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية: "قوات شرطة إسرائيل مدعّمة ومدرّبة، وتشمل وحدات تكتيكية خاصة، فرق تأهب ومتطوعين، وتعمل على الأرض بانتشار كامل وواسع، وهي مجهزة ومصممة على الوصول بسرعة إلى كل ساحة. يقوم رجال الشرطة بعزل مناطق الحوادث، ما يتيح للخبراء تفكيك التهديد، إلى جانب تنفيذ عمليات إنقاذ وحماية أرواح المواطنين حسب الحاجة".

وكانت إسرائيل قد شنت فجر الجمعة هجوما جويا واسع النطاق على إيران، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية، من بينها منشأة "نطنز" ومقرات تابعة للحرس الثوري في طهران وأصفهان، مما أسفر عن مقتل القائد العام للحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس هيئة الأركان محمد باقري، وعدد من العلماء النوويين.

وردت إيران بإطلاق مُسيرات، ثم موجات من الصواريخ الباليستية على إسرائيل.