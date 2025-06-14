ونقل مراسل وكالة "فارس" عن مسؤول مطلع قوله، نقلا عن كبار القادة العسكريين: "إن الحرب التي بدأت مع انطلاق اعتداءات الكيان الصهيوني (إسرائيل)، ستتوسع في الأيام المقبلة لتشمل جميع النقاط الخاضعة لاحتلال هذا الكيان والقواعد الأميركية في المنطقة، وسيتلقى المعتدون ردا حاسما وواسع النطاق من إيران".

وأضاف المسؤول، أن "كبار المسؤولين العسكريين صرحوا بأن "هذه المواجهة لن تنتهي بالإجراءات المحدودة التي وقعت الليلة الماضية، وأن ضربات إيران اللاحقة ستستمر، وسيكون هذا الإجراء مؤلما جدا ومؤسفا للمعتدين".

وبين أن "الأدلة تشير إلى أن إيران هذه المرة عازمة على أن تجعل هذا الكيان (إسرائيل) وداعميه يواجهون مصيرهم المشؤوم".

وتابع: "يبدو أن على إسرائيل والولايات المتحدة، بوصفهما الركنين الأساسيين للإرهاب في المنطقة، أن ينتظرا عواقب وحشيتهما في اللحظات القادمة".

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني، السبت، أن الجولة المقبلة من الإطلاقات الصاروخية ستشمل نحو 2000 صاروخ، أي ما يعادل 20 ضعفًا من الهجمات التي نُفذت خلال الليلة الماضية وفجر اليوم ضد أهداف إسرائيلية.

وكانت إيران قد شنت، منذ مساء الجمعة وحتى صباح السبت، 6 موجات من الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل، من شمالها إلى جنوبها، رداً على هجوم إسرائيلي استهدف منشآت نووية وبنية عسكرية داخل إيران، وأدى إلى مقتل قادة بارزين في الحرس الثوري وعدد من علماء الذرة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الضربات الإيرانية أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات، إلى جانب دمار كبير، خاصة في مناطق سكنية بمدينة تل أبيب، وُصف بأنه الأوسع منذ بدء التصعيد.

وأكدت إيران أن الهجمات لن تتوقف، وأن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع نطاق العمليات العسكرية في حال استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.