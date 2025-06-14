وقال الجيش الإسرائيلي في بيان صباح السبت: "قبل قليل، انطلقت صفارات الإنذار في عدة مناطق في إسرائيل عقب رصد طائرات مسيرة انطلقت من إيران باتجاه إسرائيل".

وأضاف البيان: "يرجى من الجمهور اتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

وختم الجيش بيانه: "في الوقت الحالي، يعمل سلاح الجو الإسرائيلي على اعتراض وضرب أي تهديد ضروري للقضاء عليه".

وفي بيان لاحق قال الجيش الإسرائيلي: "في أعقاب انطلاق صفارات الإنذار بين الساعة 08:11 و08:12 في مناطق يهودا (الضفة الغربية) والبحر الميت، اعترضت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي عددا من الطائرات المسيرة التي أطلقت باتجاه إسرائيل".

ماذا حدث؟

بدأت إسرائيل فجر الجمعة 13 يونيو، بشن سلسلة من الضربات الجوية الواسعة وغير المسبوقة على أهداف داخل الأراضي الإيرانية. استهدفت هذه الضربات منشآت نووية، مصانع صواريخ باليستية، وقادة عسكريين وعلماء نوويين بارزين، ضمن عملية أطلق عليها الاسم الرمزي "عم كلافي" (الأسد الصاعد).

وردا على الهجوم الإسرائيلي، ردت إيران مساء الجمعة ولغاية فجر السبت، بموجات صاروخية ضخمة، أدت إلى مقتل إسرائيليين وإصابة العشرات ودمار غير مسبوق في شمال وجنوب ووسط إسرائيل.