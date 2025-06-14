وقال المسؤول طالبا عدم الكشف عن اسمه "التقارير السارية حول إسقاط طائرتين حربيتين إسرائيليتين أخبار كاذبة".

وكانت وكالة "إرنا" للأنباء قد أعلنت في وقت سابق من يوم الجمعة إسقاط إيران طائرتين عسكريتين إسرائيليتين كانتا تحلقان فوق أراضيها.

وقالت الوكالة "أسقطت مقاتلتان إسرائيليتان على الأقل في الأجواء الإيرانية"، من دون أن تقدم مؤشرات فورية بشأن المكان الذي أسقطت فيه الدفاعات الجوية الطائرتين.

ومساء الجمعة، أفاد الجيش الإسرائيلي بإطلاق صفارات الإنذار في منطقة النقب جراء "تسلل طيران معاد".

كما أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صفارات الإنذار في إيلات بسبب "تسلل طائرة معادية".

وأطلقت صفارات الإنذار وسمع دوي تفجيرات، لاعتراض القوات الإسرائيلية لصواريخ في السماء فوق القدس في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، حيث قال الجيش الإسرائيلي إنه يصد هجوما إيرانيا آخر.

وأكد الإسعاف الإسرائيلي "سقوط 7 جرحى إثر الضربات الإيرانية الأخيرة".