وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه "جرى إبلاغ الناس بالبقاء في أماكن محمية حتى إشعار آخر".

وقالت وكالة فارس للأنباء أن إيران أطلقت موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وأورد التلفزيون الرسمي الإيراني "دفعة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل انطلاقا من طهران وكرمنشاه"، المدينة الواقعة في غرب إيران.

وسمعت صفارات الإنذار في القدس للتحذير من الهجمات الإيرانية الجديدة.

وتم رصد انفجارات عنيفة في سماء تل أبيب إثر التصدي لضربات صاروخية إيرانية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صاروخ إيراني في تل أبيب.

وتداول رواد مواقع التوصل الاجتماعي فيديوهات قالوا إنها لسقوط صاروخ في تل أبيب.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في القدس، بمقتل إسرائيلية متأثرة بإصابة نتيجة الضربات الإيرانية، مساء الجمعة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت بإصابة 63 شخصا من جرّاء الضربات الصاروخية الإيرانية يوم الجمعة.

وفي المقابل، قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، مساء الجمعة، إن 78 شخصا بينهم مسؤولون عسكريون كبار قتلوا، وأصيب أكثر من 320، جرّاء الهجمات الإسرائيلية على إيران.

واتهم إيرواني واشنطن بأنها قدمت معلومات استخباراتية ودعما سياسيا لضربات إسرائيل.

وأضاف أن "أميركا متواطئة من خلال المساعدة والتمكين لهذه الجرائم وتتحمل نصيبا في المسؤولية الكاملة عن العواقب".

وشدد أنه "على مجلس الأمن إدانة هجمات إسرائيل غير الشرعية".