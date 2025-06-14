وأكد السفير إيرواني، في اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في نيويورك أن "الهجوم البربري والإجرامي" والاغتيالات الإسرائيلية استهدفت مسؤولين عسكريين كبارا وعلماء نوويين.

واتهم إيرواني واشنطن بأنها قدمت معلومات استخباراتية ودعما سياسيا لضربات إسرائيل.

وأضاف أن "أميركا متواطئة من خلال المساعدة والتمكين لهذه الجرائم وتتحمل نصيبا في المسؤولية الكاملة عن العواقب".

وشدد أنه "على مجلس الأمن إدانة هجمات إسرائيل غير الشرعية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أنه استهدف قاعدتين جويتين في غرب إيران، ما أدى إلى تدمير إحداهما.

وأفاد الجيش في بيان "في وقت سابق الجمعة، ضرب الجيش الإسرائيلي قاعدتين تابعتين لسلاح الجو الإيراني في همدان وتبريز في غرب إيران، وقد تم تدمير قاعدة تبريز نتيجة للضربة".

وفي المقابل، أعلن جهاز الإطفاء الإسرائيلي أن فرقه تستجيب لعدة حوادث "كبرى" ناجمة عن الهجوم الصاروخي الإيراني، بما في ذلك جهود إنقاذ أشخاص محاصرين في برج عال.

وقالت إدارة الإطفاء في بيان إن "طواقم الإطفاء تتعامل مع عدة حوادث كبرى، خصوصا في منطقة دان" في محيط تل أبيب، مضيفة أن "عناصر الإطفاء يعملون في مبنى شاهق الارتفاع لإنقاذ أشخاص محاصرين وإخماد حريق، بالإضافة إلى الاستجابة لموقعين متضررين آخرين".

وبعدما استهدفت إسرائيل مواقع عسكرية ونووية في جميع أنحاء إيران، يوم الجمعة، أطلقت طهران مسيّرات تلاها وابل من الصواريخ.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 63 شخصا من جراء الضربات الصاروخية الإيرانية.